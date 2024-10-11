Gönül belediyeciliği esasıyla hareket eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, öneri ve talepleri de dikkatle dinliyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor. Sık sık esnafı ziyaret eden Başkan Dursun, sorun ve önerileri de dikkatle dinliyor. Sokağın nabzını ölçmek, belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde incelemek isteyen Dursun, sık sık cadde ve sokakları da geziyor. Yolda gördüğü komşularıyla bol bol sohbet eden Başkan Dursun, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşı da bilgilendiriyor.

“Hep birlikte daha iyiye”

Gönül belediyeciliğinin önemine değinen Başkan Dursun, “Göreve başlamadan Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı; gönül belediyeciliği esasıyla ilçenizde dokunmadık gönül, girilmemiş ev bırakmayacaksınız demişti. Vatandaşın derdiyle dertlenen, sorunları hızla çözüme kavuşturan bir anlayışla ilçemize canı gönülden hizmet ederek 5 buçuk yılı geride bıraktık. İlk günkü aşkla Sultangazi’mizi ‘Sultan Şehir’ hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimi zaman sokakta, kimi zaman ev ziyaretinde, bazen bir düğünde, bazen bir cenazede komşularımızla bir araya geliyoruz. İyi günde sevinci, kötü günde acıyı paylaşıyoruz. 81 ilin mozaiği olan ilçemizde hep birlikte daha iyiye” diye konuştu.