Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri Sultangazi Belediyesi ev sahipliğinde kahvaltı programında bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri Sultangazi Belediyesi ev sahipliğinde kahvaltı programında bir araya geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderlerini ağırladı. Sultangazi Belediyesi Nikâh Sarayı’ndaki kahvaltı programına AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları ile temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

“Aynı yolda yürüyoruz”

Kahvaltıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bizlerle bir arada olup bu sofrayı şenlendirdiğiniz ve bereketlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir ve beraber olduğumuzu, aynı yolda yürüdüğümüzü, aynı düşünceleri paylaştığımızı ifade ederek burada olmanız bizler için çok önemli Bizler bir emaneti devraldık. Bu emaneti taşırken, hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Öncelikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sizin dualarınız bizi ayakta tutan en önemli unsurdur” diye konuştu.

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çözülemez denen problemleri bir bir çözüme kavuşturduk”

4 yıl içinde güçlü çalışmaların yürütülmesiyle Sultangazi’nin daha da kalkındığını ifade eden Başkan Dursun, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çözülemez denen problemleri bir bir çözüme kavuşturduk. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 40 yıllık süre gelen mülkiyet sorunu vardı. Gecekonduda yaşayan vatandaşlarımız tapularını alamıyordu bunu çözdük. Belediye hizmet araçlarını kiralamak yerine satın alarak yaklaşık 100 milyon liralık bir tasarruf yaptık. Cebeci Mahallesi’nde yıllardır yağmur yağdığında su baskınlarının olduğunu herkes bilir. Buraya 1200 metre uzunluğunda yaklaşık 100 milyon lira değerinde bir tünel yaparak su baskınlarına köklü bir çözüm getirdik. Bunun yanında çeşitli mahallelerimize kültür merkezleri kazandırmayı sürdürüyoruz. En son İsmetpaşa Mahallesi’ne ismini Erzurumlu kadın kahramanımıza armağan ettiğimiz Nene Hatun Kültür Merkezimizin inşaatını tamamladık. Özdemir Bayraktar’ın ismini de Habipler Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Kültür Merkeziyle yaşatıyoruz. Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’ni de yakında komşularımızın hizmetine sunuyoruz. Malkoçoğlu, Esentepe ve 50. Yıl mahallelerinde de kültür merkezi inşa ediyoruz” diye belirtti.

“Halkımızın parasını halkımıza harcıyoruz”

İlçe genelinde mahalle mahalle, sokak sokak yapılan ve devam etmekte olan projeleri anlatan Başkan Dursun, “Şu anda gidişatımız çok iyi. 4 yılda ilçeyi iyi yöneterek borcumuzu ödediğimiz, hatta kazandığımız bir bütçe var. Bunu da halkımızın en iyi hizmeti alabilmesi için aktarıyoruz. İlçe sakinlerimizin en iyi hizmeti alabilmesi adına birçok projeyi ilçemize kazandırıyor, tüm bunları yaparken de tek bir kuruş kredi almadan, faiz ödemeden yapıyoruz. Bizler, bize verilen sorumluluğun bilincindeyiz. 2023 yılındaki projelerimizle Sultangazi’yi hak ettiği noktaya taşıyacağımıza olan inancımız tamdır“ dedi.

“Sultangazi’de çözülmeyen sorunun kalmayacağına eminiz”

Milletvekili Halis Dalkılıç, kahvaltıdaki güzel atmosfer için teşekkür ederek” Öncelikle Belediye Başkanımıza daveti için, STK temsilcilerimiz ve kanaat önderlerimize de burada bizlere eşlik ettikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Abdurrahman Başkanımız belediye çalışmalarını ve vizyonunu anlattı, heyecanına şahit olduk. Bizler ona güveniyoruz, Sultangazi’de çözülmeyen sorunun kalmayacağına eminiz” ifadelerini kullandı.