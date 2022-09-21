Sultangazi Belediyesi’nin vatandaşların büyük beğenisini toplayan ’Sinema Akşamları’ etkinliğinde bu kez "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi ekrana geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, GençOFest çerçevesindeki etkinlikte açık havada sinema keyfini vatandaşlarla paylaştı.

Sultangazi Belediyesi’nin vatandaşların büyük beğenisini toplayan ’Sinema Akşamları’ etkinliğinde bu kez "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi ekrana geldi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, GençOFest çerçevesindeki etkinlikte açık havada sinema keyfini vatandaşlarla paylaştı.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği GençOFest, vatandaşlardan beğeni toplamaya devam ediyor. Festival çerçevesinde Sinema Akşamları’nın ikincisi, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile devam etti. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında belediyenin ikramlarla karşıladığı vatandaşlar, açık havada sinema keyfini hep beraber yaşadı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de filmi Sultangazililerle birlikte izledi.

“Birbirinden anlamlı filmlerle komşularımız için özel bir seçki hazırladık”

GençOFest’in birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu devam ettiğini belirten Başkan Dursun, “Kolpa’nın muhteşem konseriyle başlangıcını yaptığımız GençOFest; Sinema Akşamlarımız, Gençlik Kamplarımız, Sahne Senin, kültürel gezilerimiz, E-Spor Turnuvalarımız, Sokak Basketbol Turnuvamız, Kitap Günlerimiz ve Sultangazi’ye Değer Kat Proje Yarışmamız ile dolu dolu devam ediyor. Haluk Levent, Emre Aydın ve Ceza da yine harika konserler eşliğinde komşularımızla buluşuyor. ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmiyle ilkini düzenlediğimiz Sinema Akşamlarımız, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ ile devam ediyor. Hikâyeleriyle hem duygulandıran hem de düşündüren, oldukça anlamlı filmlerden özel bir seçki hazırladık. Sinema Akşamlarımız ile komşularımızı bol ikramlarımız eşliğinde özel film seçkimizle buluşturuyoruz. Sultangazi’mizi kültürde ve sanatta da öne çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.