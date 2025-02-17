Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Yunanistan ve Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlere heyeti ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Dursun, ziyaretlerinde Ramazan ayı boyunca ecdat yadigarı şehirlerde yaşayan Türk ve Müslüman vatandaşlar için iftar sofraları kuracaklarının müjdesini verdi.

Sultangazi Belediyesi, sınırın diğer tarafında Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde gönül bağlarını pekiştirmek için harekete geçti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ramazan ayı boyunca sınırımızın kilometrelerce ötesinde iftar sofralarının kurulması için Bulgaristan ve Yunanistan’a ziyaretlerde bulundu.

İlk durak Bulgaristan oldu

Osmanlı döneminin izlerini hala barındıran Evlad-ı Fatihan diyarı Bulgaristan’a giden Başkan Dursun, Türk yerleşim yerlerini gezdi. Filibe kentinde Başkonsolos Korhan Küngerü ve Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli’yi ziyaret eden Başkan Dursun, 2014 yılında ırkçı saldırıya uğrayan Muradiye Camii’nde namaz kıldı. Namaz sonrası elim saldırının yıldönümü vesilesiyle bölge müftülüğünce düzenlenen "Hoşgörü Kahvesi" programına katılan Başkan Dursun, burada Türk kökenli vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Kırcaali’ye geçen Başkan Dursun, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ve Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’yi ziyaret ederek bölge ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Türk vatandaşlarıyla bol bol sohbet eden Başkan Dursun, heyeti ile birlikte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu, zamanında büyük acılara şahitlik eden Mestanlı’ya da geçti.

Yunanistan Ziyareti

Başkan Dursun’un diğer bir durağı ise Yunanistan oldu. İlk ziyaretini Gümülcine Başkonsolosluğu’na gerçekleştiren Başkan Dursun Başkonsolosumuz Aykut Ünal ile görüştü. Ardından Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile bir araya gelen Başkan Dursun, iftar faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunurken, bölgede yaşayan soydaşlar hakkında da bilgi aldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe’ye geçen Başkan Dursun, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ile bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi’nin bölgede gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Dursun, burada yaşayan vatandaşlara Ramazan ayında iftar sofralarında buluşacaklarını ifade etti.