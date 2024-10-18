Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, ilçede yapılacak olan çalışmalar için gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kez Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırlayan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Dijital İletişim Merkezi’nde gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Gençler bizim her şeyimiz”

Gençlerin fikirlerinin yarınları değiştirebileceğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Farklı değerlerimiz, farklı görüşlerimiz olabilir. Bunların hiçbiri birbirimizi sevmemize engel değil. Bugün burada bir başkan olarak değil, bir ağabeyiniz olarak bulunuyorum. Şehre dair, hayata dair ne varsa onu konuşuyoruz. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Sizin fikriniz bizler için çok kıymetli. Gençleri ön plana çıkaran projeleri hayata geçirdiğimiz bu güzel şehrimizin sizlere ihtiyacı var. Yarınlarımızın emanetçileri siz kıymetli gençlerimizin önünü açacak projeleri hayata geçirmek bizim boynumuzun borcu” dedi.