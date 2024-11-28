Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Selçuk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerinin velileri, Öğretmenler Günü hediyesi için ayırdıkları bütçeyi Darüşşafaka’ya bağışladı.

Selçuk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerinin velileri, Öğretmenler Günü’nde hediye istemeyen sınıf öğretmeni Serkan Oyalı’yı gururlandırmak istedi. Aralarında para toplayan veliler, Darüşşafaka’ya çocuklarının öğretmeni Serkan Oyalı adına bağış yaptı.

Yapılan bağış karşılığında Oyalı’nın adına düzenlenen bir sertifika alındı. Alınan sertifika daha sonra Oyalı’ya gerçekleştirilen etkinlikle taktim edildi.

Duyarlı velilere canı gönülden teşekkür eden Oyalı, hediyenin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.