Avrupa Konseyi’nin belirlediği on iki iyi yönetişim ilkesinin yerelde uygulanmasını sağlayan “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Sultanbeyli Belediyesi; ilkelere uygunluk sağlayarak, Türkiye’de ilk olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünün sahibi oldu.

Avrupa Konseyi’nin belirlediği on iki iyi yönetişim ilkesinin yerelde uygulanmasını sağlayan “Entegre Belediye Yönetişim Modeli” projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Sultanbeyli Belediyesi; ilkelere uygunluk sağlayarak, Türkiye’de ilk olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası ödülünün sahibi oldu.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli projesi; belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmek ve iyi yönetişim ilkelerini belediyelerin tüm kademe, iş ve süreçlerinde daha bütünsel, işlevsel ve sürekli olarak gelişmesini hedefliyor. Model, iyi yönetişimin belediyelerde günlük hayatın bir parçası olarak uygulanması, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) Türkiye’deki belediyeler tarafından alınması ve vatandaş merkezli yönetim anlayışının yayılmasına katkı yapmak amacıyla geliştirildi. Belediyeler bu modeli uygulayarak demokratik, idari ve mali yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi’nin belirlediği on iki iyi yönetişim ilkesini bütünsel ve etkin biçimde hayata geçirebilecek; böylelikle yerelde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ile vatandaşların yaşam kalitesine daha fazla katkı yapma fırsatını yakalayacak.

Avrupa Konseyi’nin belirlediği on iki iyi yönetişim ilkesinin yerelde uygulanmasını sağlayan “Entegre Belediye Yönetişim Modeli”, Sultanbeyli Belediyesi ile Şişli Belediyesi ortaklığında ve ARGÜDEN Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde uygulamaya alındı.

Proje çerçevesinde Sultanbeyli Belediyesinin başvurusu; gerçekleştirdiği çalışmalar ve verdiği taahhütler göz önüne alınarak bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Türkiye’de ilk olarak Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı almaya hak kazandı.

“Avrupa Konseyi Mükemmellik Markasını almış oluyoruz”

Entegre Belediye Yönetişim Modeli Konferansının ardından konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak 1 yıl önce Avrupa Konseyi’nin İletişim Mükemmellik Markasına Şişli Belediyesi ile beraber müracaat ettik. Bir yıldır yaptığımız çalışmalarla, oluşturduğumuz birimlerle birlikte, ARGÜDEN Akademi ve paydaşlarımızla beraber Avrupa Konseyi’nin Mükemmellik Markasını Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi olarak almış oluyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin önemli üyelerinden. Türkiye’den müracaat yoktu. Biz, müracaat yaptık. 1 yıllık çalışmanın ardından bugün yapılan bu tören ile Avrupa Konseyi Mükemmellik Markasını almış olacağız” dedi.

“Birlikte karar verme modeli”

Projeden söz eden Başkan Keskin, “Projenin adı ‘ELoGE’ projesi. Aslında burada katılımcılığı ve kurumsal kapasiteyi arttırmak, karar mekanizmalarına vatandaşlarımızı, diğer kurumlarımızı ekleyerek birlikte karar verme modeli. Bu modeli zaten uyguluyorduk. Uyguladığımız bu modeli raporlaştırarak, daha yeni modeller ekleyerek Avrupa Konseyi’nin marka ödülünü almış oluyoruz” diye konuştu.