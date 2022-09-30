Sultanbeyli’de patenli 5 gencin trafikte tehlikeli yolculuğu adeta yürekleri ağza getirdi. Gençler, sürücülere korku dolu anlarlar yaşattı. Yolda patenleri ile kayan 5 genç, İETT otobüsüsün arkasına takılarak adeta ölüme davetiye çıkardı. Sürücülerin kornayla otobüs şoförünü uyarmasının ardından İETT şoförü durağa yanaştı. Otobüsün arkasından ayrılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de patenleriyle İETT otobüsün arkasın da yolculuk eden 5 genç, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak kazaya davetiye çıkardı. Durağa yanaşmasının ardından otobüsün arkasından ayrılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu.

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