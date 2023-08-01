Sultanbeyli’de Sivil Toplum Kuruluşları, bazı Avrupa kentlerinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin eylemlere karşı açıklama yaptı. Açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğü kılıfı, mukaddesatımıza saldırma hakkını asla vermez! Bu zihniyetin hala pervasız bir şekilde İslam’ın kutsallarına saldırması büyük bir provokasyondur. Bu açıkça tahrik ve provokedir, tahriktir ve maksatlıdır” denildi.

Sultanbeyli Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (SULDEP), geçtiğimiz haftalarda Fransa, İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin eylemlere karşı Sultanbeyli Kent Meydanında basın açıklaması yaptı. SULDEP Başkanı Seyhan Yaban tarafından yapılan açıklamanın başında bazı ayetlerden ve hadislerden bahsedildi.

“En kutsal değerlerimiz saldırı altında”

Seyhan Yaban, “En kutsal değerlerimiz saldırı altında! Gün yok ki değerlerimize, dinimize, peygamberimize, kitabımıza ve kutsallarımıza yeni bir saldırı yapılmasın. İslam düşmanları ve onların uşakları olan yerli işbirlikçiler İslam’ı ve Müslümanları, İslam’ın peygamberini ve kutsal kitabını adeta Müslümanların gözlerinin içine bakarak onlarla alay edercesine aşağılıyorlar. Yakın bir zamanda Fransa’da, geçtiğimiz haftalarda İsveç’te, 1 hafta önce de Danimarka’da kutsallarımıza hakaret edildi, yüce kitabımız bu ülkelerin devletinin gözetim ve korumasında yakıldı” dedi.

“Bu açıkça tahrik ve provokedir, tahriktir ve maksatlıdır”

Yaban, “Düşünce ve ifade özgürlüğü kılıfı, mukaddesatımıza saldırma hakkını asla vermez!” diyen Yaban, “Bu zihniyetin hala pervasız bir şekilde İslam’ın kutsallarına saldırması büyük bir provokasyondur. Kendi içinde bulunduğu toplumun kutsallarını hiçe sayarak kimi zaman sanatla ilgili faaliyet, kimi zaman da sözüm ona fikir özgürlüğü çerçevesinde toplumu tahrik eden, bu saldırıları gerçekleştiren karanlık ve çağ dışı zihniyet, İslam’a düşmanlıklarını gün geçtikçe devlet destekli sistemsel bir eyleme dönüştürüyor. Bu açıkça tahrik ve provokedir, tahriktir ve maksatlıdır. Müslümanları tahrik etmek ve bazı karanlık hesapları için yaptıkları sistematik saldırılardan bir saldırıdır” dedi.

“Tarihin çöplüğüne atılmaktan kurtulamayacaksınız”

Seyhan Yaban, “Hz. Peygamberin (Sallahü teala aleyhi ve sellem) ve Yüce Kuran’ın düşmanları, bütün Müslümanların da ortak düşmanıdır. Müslümanların kutsallarına hakaret etmeyi marifet zanneden bu zavallı güruh bilmelidir ki, Müslümanlar sizin hakaretlerinize katlanmak zorunda değiller. Bu ülkede ne İslam ne de İslam’ın kutsalları sahipsiz değildir. İslam’a ve İslam’ın değerlerine saldırmaktan artık vazgeçin. Akıbetiniz selefleriniz olan İslam düşmanlarından farklı olmayacak, tarihin çöplüğüne atılmaktan kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Halkımızı bu alçaklığı lanetlemeye davet ediyoruz”

Seyhan Yaban, “Onlar ataları Firavun’un, Nemrud’un, Ebu Cehil’in yolunu sürdürmektedirler. Halkın dini ve ahlaki değerlerini aşağılayan, toplum arasında kin ve nefret tohumlarını eken, emperyalist güçlerin çirkin, karanlık projelerinin lejyonerleri -paralı askerleri- olan bu hak ve halk düşmanları bilsinler ki ataları nasıl ki tarihin karanlık sayfalarında unutulup gittilerse onlar da onların sapkın ideolojileri de İslam’ın güneşi karşısında yok olup gidecektir.” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı: “İslam’ın ve yüce Kur’an’ın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya, özellikle bu İslam düşmanı kesimlere, göstermek için halkımızı her platformda bu alçaklığı ve bu alçakları; kınamaya, lanetlemeye davet ediyoruz” dedi. Basın açıklamasının sonunda ise dua edildi.