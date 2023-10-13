Sultanbeyli Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Filistin’e destek için bir araya geldi. Yapılan açıklamada, “Yıllardır İsrail’in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir” denildi.

Sultanbeyli’de bir araya gelen STK üyeleri, Cuma namazı sonrası Filistin’e destek için Sultanbeyli Kent Meydanında bir araya geldi. Platform adına “Filistin Direnişine Selam” konulu bir açıklama yapıldı.

“İsrail, Müslüman ülkelere tehdit savuruyor”

Programda açıklama yapan Seyhan Yaban, “Bugün Cuma, Müslümanların bayramı. Filistinli çocuklar ise ömürlerinde bayram sevinci yaşamadı. 1948’de başlayan işgal, bugün Filistin topraklarını kıskaca alarak Filistin’in dış dünyaya bağlantısını koparacak raddeye gelmiş ve her geçen gün artan zulüm de bu savaşı kaçınılmaz kılmıştır. Bugün Filistin’e yardım etmek isteyen kim varsa, Amerika’yı arkasına alan Siyonist İsrail’in tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Siyonizm’in projesi ile savaşı kendileri başlatıp barbarca katliam ve adeta kıyım yapan İsrail, çevresindeki tüm Müslüman ülkelere de tehdit savurmaktadır” dedi.

“Bu ateş İsrail’i yakacak”

Seyhan Yaban, “Şunu çok iyi biliyoruz ki yıllardır İsrail’in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail’in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla, plastik mermilerle saldıran, camide bulunan Kur’an-ı Kerim’leri yerlere atıp üzerlerinde tepinen korsan devlet İsrail, bu yaptıklarıyla tıpkı Firavun’un Kızıldeniz’de boğulması gibi kendi açtığı savaşta kendi sonunu getirecektir. Bugün Filistin Musa, İsrail Firavun. Bugün ebabil kuşları Filistin, Ebrehe ve ordusu ise İsrail’dir ve akıbetleri de onlar gibi olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Şimdi Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma vakti”

Yaban, “Tarih İsrail’in sabıkalarıyla doludur ve bugün zulme alkış tutan bu zulmü destekleyen kim varsa, İsrail’in azmettiricisi ve tetikçisi kim varsa bir gün İsrail gibi en ağır şekilde İslam dünyası Müslümanları tarafından karşılık görecektir. İsrail, Allah’a savaş açan bir topluluktur ve galip olan Allah’ın ordusu olacaktır! Şimdi İsrail’in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Şimdi Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma vakti. Dua ordularımızla, maddi ve manevi desteklerimizle şimdi ümmet olma zamanı” ifadelerini kullandı.

“İslam İş Birliği Teşkilatı harekete geçmeli”

Yaban, “Sultanbeyli Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar maddi ve manevi mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Siyonizm’in son kalesi korsan devlet İsrail’in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyor, vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman devletlerini, İslam İş Birliği Teşkilatını kuruluş amacına uygun bir şekilde harekete geçmeye, bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye ve güçlerini birleştirmeye davet ediyoruz. İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır” dedi.

“İsrail devlet değil, örgüttür”

Öte yandan, programda söz alan Kenan Demirbaş, “Filistinlilerin yanındayız. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Biz de bu yolda devam edeceğiz. İsrail hiçbir zaman bir devlet değildir, bir örgüttür. Rabbim onlara fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.