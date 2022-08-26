Sultanbeyli’de bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı gerçekleşen kaza sonrası aracından inen sürücü, önce bir kadınla tartıştı. Ardından diğer yaşlı araç sürücüsünü darp etti. Yumrukların hedefi olan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Sürücüyü darp eden şahsı çevredeki vatandaşlar tepki göstererek uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.