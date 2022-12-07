Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait tankerin şoförü, sola dönüşün yasak olduğu yolda hatalı dönüş yaptığı esnada motosikletli sürücüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait tankerin şoförü, sola dönüşün yasak olduğu yolda hatalı dönüş yaptığı esnada motosikletli sürücüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 11. 00 sıralarında Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ’ye ait su tankeri cadde üzerinde hatalı dönüş yaptığı esnada, karşı yol üzerinde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Tanker altında kalan genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Tankerin kasasına çarptı"

Olaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden Servet Tarla, " İSKİ burada çalışma yapıyordu. İşi bittikten sonra hatalı dönüş yaptığı sırada motosikletli yukarıdan geliyordu çarpıştılar. Motosikletli de biraz hızlıydı. Tankerin kasasına çarptı. Biz olay yerine vardığımızda motosikletli rahmetli olmuştu. Yetişemedik. Burada da zaten dönüş yasağı var. Bu konu ile ilgili defalarca şikayette bulunmuştuk" dedi.