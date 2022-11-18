Gençler için yatırımlarına devam eden Sultanbeyli Belediyesi, yeni bir projeyi daha gençlerin hizmetine sundu. “Genç Akademi”, başarılı sunucu Cem Öğretir ve USMED Genel Başkanı ve Yazar Said Ercan’ın konuk olduğu “Gençlik Köşesi” programıyla kapılarını açtı.

Gençler için yatırımlarına devam eden Sultanbeyli Belediyesi, yeni bir projeyi daha gençlerin hizmetine sundu. “Genç Akademi”, başarılı sunucu Cem Öğretir ve USMED Genel Başkanı ve Yazar Said Ercan’ın konuk olduğu “Gençlik Köşesi” programıyla kapılarını açtı.

Sultanbeyli Belediyesi, gençler için projeler üretmeye devam ediyor. Binlerce kitap kapasiteli kütüphaneleri, doğa kitapları kütüphanesi, spor salonu, yeni eğitim yuvaları ve sosyal yaşam alanlarını Sultanbeylili gençlerin hizmetine sunan belediye; şimdi de Genç Akademi’yi gençlerin katılımıyla hizmete açtı. Modern dekorasyonu ve uzman kadrosuyla hizmet vermeye başlayan “Genç Akademi” birçok alanda faaliyet gerçekleştiriyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde gençler burada sınavlara hazırlanırken, birbirinden farklı dallarda kişisel gelişim kurslarına da katılabiliyor. Hobi kursları, kütüphanesi, konservatuar hazırlık sınıfı gibi geniş bir yelpazede hizmet veren Genç Akademi şimdiden gençlerin uğrak yeri oldu.

“Bütün evlatlarımızın yolculuklarında omuz vermeye destek vermeye çalışıyoruz”

Gençlere destek olduklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Genç Akademimizi bugün kıymetli evlatlarımıza, kıymetli gençlerimize hediye ediyoruz, armağan ediyoruz. Bugün özellikle Gençlik Köşesi projemiz çerçevesinde Cem Öğretir ve Sait Ercan beyefendileri de gençlerimizle buluşturduk. Tecrübelerini gençlerimizle paylaştılar. Gençlerimizin sorduğu sorulara cevaplar verdiler. Bizim de arzumuz ve temennimiz, burada bulunan evlatlarımızın kendilerine rol model olarak bugün misafir ettiğimiz Cem Öğretir ve Sait Ercan gibi kendi alanlarında yetişmeleri, uzman olmaları ve yeni neslin yetişmesine ağabeyleri gibi hizmet etmelerini arzu ediyoruz. Bizler Sultanbeyli Belediyesi olarak her daim söylediğimiz gibi kültürel yolculuğumuzu çok önemsiyoruz. Bu anlamda Genç Akademimiz olsun, daha sonra açacağımız Genç Adresimiz, yeni açacağımız Mevlana İdris Kütüphanemizle birlikte bütün evlatlarımızın yolculuklarında omuz vermeye destek vermeye çalışıyoruz.” dedi.

“Gençliğimizde bizim böyle şanslarımız olmadı”

Yeni açılan Gençlik Akademisi’nin gençlere hayırlı olması temennisinde bulunan sunucu Cem Öğretir, “Gençlik Akademisi hayırlı uğurlu olsun. Böyle merkezlere gerçekten ihtiyacımız var. Ben biraz önce söyleşi sırasında da söyledim. Gençliğimizde bizim böyle şanslarımız olmadı. Böyle etkileşimli bir ortamda gençlerin bir arada aynı hedefe doğru odaklanmaları bence çok önemli. Çünkü bu kolektif bilinci oluşturmak açısından da toplumsal bilinci oluşturmak açısından bir nüve burası. Bu nüve elbette pek çok yerde açıldığında büyük bir toplumsal hizmet vermiş olacak. Bu toplumsal hizmetin açılışında olmak, temelinde olmak bugün benim de onur duyduğum bir görev oldu“ ifadelerini kullandı.

“Sultanbeyli kültürü çok önemsiyor”

USMED Genel Başkanı Yazar Said Ercan ise “Binlerce genç burada aynı anda hizmet alabiliyor. Biz de gezdik, ders çalışanlar, eğitimlerini alanlar, hatta sanatla ilgili çalışmalarda bulunanlar var. Burada binlerce genç aynı anda hizmet alabiliyor. İşte bu Sultanbeyli’nin ve hizmetin büyüklüğü. Sultanbeyli genç nüfusta en çok olan ilçelerin başında geliyor. Gençlere yapılan yatırım her zaman Türkiye’ye yapılan yatırımdır. Dünyaya yapılan yatırımdır. Bu manada Gençlik Köşesinde de gençlerimizle bir araya geldik. Sultanbeyli kültürü çok önemsiyor“ diye konuştu.