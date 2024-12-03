Sultanbeyli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle anlam dolu bir programa ev sahipliği yaptı.

Sultanbeyli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi. “Hayatı Paylaşmaya Engel Yok” sloganıyla gerçekleşen programda, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, dayanışma ve farkındalık mesajları ön plana çıktı.

Programa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Engelsiz Yaşam Merkezi bağışçısı, Saygı Hastanesi sahibi Ahmet Ayyıldız katıldı. Programda konuşan Başkan Tombaş, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen hizmetlerin her geçen gün daha da çeşitlendiğini ifade etti. Tombaş, “Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde 161 kardeşimize; fizyoterapi, uzay terapi, hipoterapi, teknoterapi, özel eğitim, spor eğitimi, bağımsız yaşam becerileri gibi birçok alanda destek sağlıyoruz. Yakın zamanda hidroterapi havuz, duyu bütünleme, dil-konuşma terapisi ve müzik atölyesi gibi yeni hizmetlerimizi de hayata geçireceğiz. Ayrıca medikal desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Duygu ve Coşkuyla Dolu anlar

Etkinlik, engelli öğrencilerin hazırladığı gösterilerle başladı. Renkli performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Günün unutulmaz anı ise görme engelli sanatçı Mehmet Ali Türk’ün sahneye çıkışı oldu. Mehmet Ali Türk’ün güçlü sesiyle seslendirdiği türküler, hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.