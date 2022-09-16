Sultanbeyli’de yatak deposu olarak kullanılan bir işletmede yangın çıktı. İşletme sahibi, deposunun kundaklandığını iddia ederken, yangın sonrası esnaflar arasında kavga çıktı.

Sultanbeyli’de yatak deposu olarak kullanılan bir işletmede yangın çıktı. İşletme sahibi, deposunun kundaklandığını iddia ederken, yangın sonrası esnaflar arasında kavga çıktı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan bir depoda çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatakların depolandığı alan olarak kullanılan depoda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Esnaflar kavgaya tutuştu

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü esnada olay yerine gelen bir başka depo sahibi ‘neden yangın çıkardınız’ diyerek tartışma çıkardı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Konuya ilişkin konuşan işletme sahibi, Özgür Adıgüzel, "Daha önce de burası kundaklandı. Evimi ve aracımı da yakmışlardı. Son olarak bunu yaptılar” diye konuştu.