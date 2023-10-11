Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Şalgamlı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı boşalttı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken, itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Çıkan yangınla birlikte mahalle sakinleri sokağa döküldü.

"Neyse ki diğer binalara sıçramadı"

Yangına ilişkin konuşan mahalle sakini Fırat Gündüz, "Binada yangın çıktı. Yangın ilk başta epey büyüktü. Bina sahipleri depo olarak kullanıyordu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Neyse ki diğer binalara sıçramadı" dedi.