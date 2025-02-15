Sultanbeyli Kent Meydanı’nda bulunan Aydos Kafe, yoğun bir katılım ile açıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, açılışa katılan vatandaşlara kahve ikram etti.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda yapımı tamamlanan Aydos Kafe’nin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışa; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da katıldı.

Gençler başta olmak üzere kahve severlerin gözde mekanlarından biri olacak Aydos Kafe’nin ilk kahvelerini Başkan Ali Tombaş ikram etti. Kahvelerini alan vatandaşlar Başkan Tombaş ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cafe Latte, cappuccino, espresso gibi pek çok kahve çeşitlerinin yer aldığı Aydos Kafe de, yaz aylarında da soğuk kahve çeşitleri satışa sunulacak.

"Sosyal mekanlar yaygınlaşacak"

Gençlere yönelik sosyal hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Tombaş, "En fazla genç nüfusa sahip ilçelerden biriyiz. Gençlerimiz bizim kıymetlimiz. Bugün gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza kahve ikram ediyoruz. Bizim gençliğimizdeki çay geleneği şimdi kahveye dönüştü. Onlara da Sultanbeyli Kent Meydanı’nda Aydos Kalemizin ismiyle bir marka oluşturarak Aydos Kafe’yi gençlerimizin hizmetine açmış olduk" dedi.

Bir kahve 32 lira

Gençler, vatandaşlar rahatlıkla alabilsin diye fiyatları oldukça aşağıda tuttuklarını söyleyen Başkan Tombaş, "Sosyal belediyecililk anlayışımızın bir gereği olarak fiyatlarımızı piyasanın oldukça altında bir fiyatta tuttuk. Kahve çeşitlerimiz 40 TL’den satılacak. Üstelik Sultanbeyli Kart sahiplerine ilave yüzde 20 indirim de uygulanacak. Böylece 32 TL’den kahvelerini alabilecekler." dedi.

"Kahvesi güzel, fiyatı da bayağı iyi"

Aydos Kafe’nin açılışında kahve alan Ceyda Orak, "Ben güzel buldum. Tam gençlere yönelik bir kafe. Kahvemizi alıp gezebiliriz ya da ders çalışabiliriz. Arkadaşlarımızla gelebileceğimiz bir kafe. Kahvesi de güzel. Fiyatlar da bayağı iyi" dedi.