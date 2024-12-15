Sultanbeyli’de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada araçtaki 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. idaresindeki 34 FBJ 465 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereden vinç yardımıyla çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.