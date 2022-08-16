Sultanbeyli’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yumurta yüklü kamyon, önde seyir halinde olan alçı yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise hafif yaralandı.

Sultanbeyli’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yumurta yüklü kamyon, önde seyir halinde olan alçı yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli TEM Otoyolu İstanbul Kadıköy istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 05 ABA 917 plakalı Mustafa Üçok kontrolündeki yumurta yüklü kamyon seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Önünde seyir halinde olan 65 ABH 890 Ford marka Rıdvan İnan hakimiyetindeki alçı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, yumurta yüklü kamyon sürücüsü Mustafa Üçok araçta sıkışırken diğer kamyon sürücüsü Rıdvan İleri ve yolcu koltuğunda bulunan İnan İleri hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından Mustafa Üçok’u sıkıştığı yerden çıkardı. Sıkışan kamyon sürücüsü Mustafa Üçok’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

“Arkadan bize vurdu”

Kazaya karışan diğer kamyon şoförü Rıdvan İleri, “Ankara’dan geliyorum. Sultanbeyli’ye yük yüklemiştim. Sultanbeyli kavşağından yükümüzü boşaltmaya Sultanbeyli’ne girecektik. Arkadan bize vurdu. Sağ şeritte ilerliyorduk. Onun vurmasıyla savrulduk, başka bir şey göremedim. Zaten son kavşağa geliyorduk artık arkadan aynı şeritte çarptı. Onlara Allah yardım etsin.“ dedi.