Makro çekim yapmak için doğaya çıkan Manisalı fotoğrafçılar, yaşam alanı Akdeniz ve Ege kıyıları olan Sultan kelebeğini Manisa’da fotoğrafladılar.

Genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen Sultan kelebeği, doğa fotoğrafçıları Hüseyin Canpolat, Erdem Arif Yiğit ve Erol Atsızatar tarafından Manisa’da kayda alındı. Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Canpolat, Afrika’nın göçmen türü olan Sultan Kelebeğinin diğer ismiyle Danaus Chrysippus’un, Manisa kırsalında görülmesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Manisa yaşam alanı olmamasına rağmen türün arazi taramasında karşımıza çıkması bizi oldukça heyecanlandırdı. Manisa kaydını da ilk kez biz gerçekleştirmiş olduk” dedi.