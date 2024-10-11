Elazığ Belediyesince, alt yapı çalışmaları tamamlanan Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde, asfalt serim çalışmalarına başlanıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin geleceğine yönelik en büyük yatırım olan alt yapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı alanlarda da yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sultan Fatih Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları doğrultusunda, 1 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenerek içme suyu hatları sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında ayrıca 1 kilometre uzunluğundaki yağmurlama hattı, 1 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı ve 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan elektrik hatları yer altına alınırken telekomünikasyon altyapı eksikleri de giderdi.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 860 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki Sultan Fatih Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına başlanıldı. Yerinde döküm hazır beton yöntemi kullanılarak refüjde yenileme, kaldırımlarda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Sultan Fatih Caddesi’nde başlatılan asfalt serim çalışmaları kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.