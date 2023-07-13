Temeli 2018 yılında dönemin UHD Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan Sultan Alparslan Külliyesi açılmayı bekliyor.

Kars merkez Faikbey Caddesi üzerinde bulunan 18 bin metrekare alanda inşa edilen Sultan Alparslan Külliyesi’nin yapımını tamamlanırken, külliyenin çevre düzenlemesi yapılıyor.

1064 yılında Anadolu’nun kapılarını Kars Ani’den açan Sultan Alparslan’ın adının verildiği külliyenin açılmasını ise vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor.

Sultan Alparslan Külliyesi Cami ve sosyal donatılarıyla kentte önemli bir boşluğu doldururken, Külliyesi’nin altında 500 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Sultan Alparslan Külliyesi mimari özelliğiyle de dikkat çekiyor.