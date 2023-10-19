Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un ilçe gençliğine kazandırdığı, Şanlıurfa’nın en donanımlı gençlik merkezlerinden Süleymanşah Gençlik Merkezi’nde kayıtlar başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Eyyübiye gençlerini Süleymanşah Gençlik Merkezi’ne davet eden Başkan Mehmet Kuş, son teknoloji ile donatılan gençlik merkezinin, gençlerin hizmetinde olduğunu belirtti.

Süleymanşah Mahallesi, Süleymanşah Caddesi üzerinde bulunan ve 2200 metrekare kapalı alana sahip olan gençlik merkezi, yaklaşık 1000 öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

Üniversite sınavlarına hazırlık kursları (TYT-AYT), 3D tasarım, robotik kodlama, bilgisayar, e-spor oyunları, dron eğitimi, İngilizce, resim, halkoyunları, pilates, bayan fitness, okuma yazma gibi kursların verileceği Süleymanşah Gençlik Merkezi’nde ayrıca uzay gözlem odası, okul öncesi eğitim sınıfı, uyanık kütüphane gibi detaylar da bulunuyor.

Son derece modern bir tarzda dizayn edilen ve donatılan Süleymanşah Gençlik Merkezi’ndeki kurslar, kayıt sırasında oluşan talepler dikkate alınarak açılacak.