Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından açılan yeni spor tesisi ile birikte Süleymanpaşa Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan spor tesislerinin sayısı 70’e yaklaştı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Spor Kulübü sporcuları başta olmak üzere, mahallede yaşayan çocukların ve gençlerin kullanımı için hazırlanan Altınova Spor Tesisi, düzenlenen törenle hizmet açıldı.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu’nun yanı sıra vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Benden önce Cüneyt Başkanımızın yaptıkları ve ben göreve geldikten sonra yaptıklarımızla birlikte şehrimizde 70’in üzerinde spor tesisini gençlerimizin kullanımına sunduk. Sunmaya devam edeceğiz. Ben, bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yalnız sizlerden bir ricam var. Biz bu tesisleri şehrimize kazandırıyoruz ancak hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bakıyoruz, yaptığımız tesislerimizde oyun grupları kırılmış. Halı sahalarımızın halıları yakılmaya çalışılmış. Teller kesilmiş. Bu tesisler hepimizin, bunlara sahip çıkmalıyız. Altınova Mahallesi sakini hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olduklarını biliyorum ve herkesi tesislerimizi korumaya davet ediyorum. Bugün açılışını yaptığımı tesisimiz Altınova Spor Kulübü dışında tüm amatör sporcularımızın da hizmetine açılıyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Uzunlar’ın ardından konuşan Altınova Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ülker, Uzunlar’a çiçek ve plaket takdim ederek, “Mahallemize kazandırdıkları bu tesis için Hüseyin Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

Protokol üyeleri, konuşmalarında ardından açılış kurdelesini keserek genç sporcularla birlikte futbol oynadı.