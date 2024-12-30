Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın tarihi mahallelerinden Ertuğrul Mahallesi, dar sokakları ve hatalı parkların neden olduğu trafik yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Mahalle, büyük halk otobüs güzergahlarının da geçtiği bir bölge olması nedeniyle sık sık tıkanan yollar ve araç kuyrukları ile gündeme geliyor.

Ertuğrul Mahallesi, tarihi dokusuyla Süleymanpaşa’nın en eski mahallelerinden biri. Ancak dar sokaklar, özellikle hatalı park eden araçlar nedeniyle trafik çilesine dönüşüyor. Günün yoğun saatlerinde bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, araç sürücüleri ve mahalle sakinleri bu durumdan şikayetçi. Mahallenin dar sokaklarından büyük halk otobüslerinin geçmesi, trafiğin daha da zorlaşmasına neden oluyor. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde otobüslerin geçişi sırasında araçların hareket edememesi trafik çilesini adeta çekilmez hale getiriyor.

Hatalı parklar sorunu daha da derinleştiriyor

Ertuğrul Mahallesi’nde yaşanan sorunların temelinde hatalı parklar büyük rol oynuyor. Araçların yol kenarına bilinçsizce park edilmesi, dar sokakların kapanmasına neden oluyor. Sürücüler dar sokaklardan geçmekte zorlanırken, uzun süreli beklemeler trafikte ciddi aksamalara yol açıyor.

Mahalle sakinleri ve sürücüler, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirttiler. Daha sıkı denetimlerin yapılması, hatalı parkların önlenmesi ve alternatif ulaşım çözümlerinin devreye alınması bekleniyor.