Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri başta olmak üzere tüm gençler için moral konseri düzenliyor. Son dönemin en sevilen gruplarından biri olan İkilem, Süleymanpaşalı gençler için sahne alacak.

Sınava hazırlanırken her türlü imkândan ücretsiz ya da cüzi ücretlerle yararlanan üniversite adayları için bir de Gençlik Konseri organize eden kurum, lise son sınıf öğrencilerinin yanı sıra tüm gençlere eğlenceli bir etkinlik sunacak.

Üniversite adaylarına çok sayıda hizmet veriliyor

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak; gerçek sınav ortamında düzenlenen ücretsiz deneme sınavları, yüzde 40-70 oranında indirimli sınav hazırlık kitapları, Paşa Öğrenci Kart ile aylık ücretsiz internet ve Paşa Kafelerde geçerli harçlık gibi çok sayıda hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda dileyen öğrencileri Anıtkabir’deki resmi törenlere götürmüştü.

Gençlik konserinde ikilem sahne alacak

25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de, Sahil dolgu alanda gerçekleştirilecek olan konserde, gençler arasında oldukça popüler olan İkilem grubu sahne alacak. Sevilen şarkılarını Süleymanpaşalı gençler için seslendirecek olan topluluk, Süleymanpaşa’da ilk kez konser verecek.

Başkan Yüksel’den tüm gençlere davet

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tüm gençleri Gençlik Konserine davet ederek şöyle konuştu:

“Sevgili gençler, bu Perşembe sizler için düzenleyeceğimiz Gençlik Konseri etkinliğimize hepiniz davetlisiniz. Özellikle üniversite sınavına girecek gençlerimizi, sınav stresini azaltmaya yardımcı olacak eğlence dolu bu geceye bekliyor, hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.”