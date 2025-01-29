Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, gün batımında ortaya çıkan manzarayla görenleri kendine hayran bıraktı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde güneşin batışıyla birlikte gökyüzü kızıl ve turuncunun en güzel tonlarına büründü. Günün son ışıkları denizin yüzeyine yansıyınca ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Tekirdağ’ın en güzel sahillerinden olan Süleymanpaşa sahilinde yaşanan manzaraa görenleri kendine hayran bıraktı. Balıkçıların olduğu bölgede kimi vakandaşların da sahilde yürüyüş yaptığı görüldü.

Her mevsimde farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Tekirdağ sahilleri, özellikle gün batımında eşsiz görüntüler sunuyor.