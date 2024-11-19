Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Belediyesi’nin atıl durumda bırakılmış ya da amacı dışında kullanılan hizmet noktaları bir bir tekrar vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği söyleşide öğrencilerin sanatsal çalışmalar yapmak için Süleymanpaşa Sanat Galerisi’nin tekrar açılma isteğine kayıtsız kalmayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, galeriyi öğrencilerin hizmetine sundu.

Değirmenaltı Mahallesi’ndeki Süleymanpaşa Sanat Galerisi’nin tekrar hizmete girmesinin ardından ilk çalışmayı Namık Kemal Üniversitesi Resim Topluluğu gerçekleştirdi. Namık Kemal Üniversitesi Resim Topluluğu’nun gerçekleştirdiği kolaj atölye çalışması ile öğrenciler özgürce çalışacakları ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yeni bir alan kazanmanın mutluluğunu yaşadılar.

Öğrencilerin Süleymanpaşa Sanat Galerisi’nde çalışması sonrası paylaşımda bulunarak verdiği bir sözü daha tutmanın gururunu yaşayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar; “Genç sanatçıların yeteneklerini sergilediği bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Süleymanpaşa’da sanatın her dalını desteklemeye devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.