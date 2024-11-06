Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, öğrenciler ve velilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenleyerek sağlık ve sosyal konularda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Osman Tabak Yerleşkesi’nde, Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi (SAHAM) işbirliğiyle düzenlenen seminerde, öğrenci ve velilere yönelik iki ayrı oturum gerçekleştirildi.

Çocuk Gelişimci Dilek Manyas, çocuklara akran zorbalığı ve yabancılara karşı tutum gibi sosyal konuları anlatırken, görsellerle desteklenen sunumlarla çocukların empati becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. Veliler için düzenlenen diğer oturumda ise Sağlıklı Hayat Merkezi Doktoru Ferda Öztürk ve Ebe Nurşah Açık, lösemi hastalığı ve akılcı ilaç kullanımı konularında bilgilendirme yaptı. Veliler, çocuk sağlığına yönelik önemli bilgiler edindi.

Süleymanpaşa Belediyesi, çocuklar ve ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal konularda bilinçlenmelerini sağlayan bu tür seminerlerin devam edeceğini belirtti.