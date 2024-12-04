Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2024 yılının son meclis toplantısını, 3 Aralık Salı günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri ve gündem harici maddeler ile Kasım ayı meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelere ilişkin raporlar görüşüldü.

Gündem maddeleri karara bağlandı

Toplantıda daha önceden kamuoyuna ilan edilen meclis gündem maddeleri, gündem maddelerinin ilanından sonra müdürlüklerden gelen gündem harici maddeler ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları oylandı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan Meclis toplantısı öncesi; Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Boccia Şampiyonasında dördüncülük elde eden Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı sporcuları ve bir kısmı Süleymanpaşa Belediyesi personeli de olan ve Down sendromlu bireylerden oluşan TekirDown Melekleri Spor Kulübü meclise ziyarette bulundular. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Türkiye dördüncüsü olan Boccia sporcularına teşekkür plaketi ve hediye takdim ederken, meclis üyeleri de sporcularla fotoğraf çektirerek tebriklerini ilettiler. Ayrıca TekirDown Melekleri ekibi, Meclis Salonu’nun fuayesinde fotoğraf sergisi açarak yeteneklerini sergilediler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de Başkan Volkan Nallar ve meclis üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek Down sendromlu gençlerle bir süre sohbet etti.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını 7 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.