MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinde bin 600 metrelik panel çit montajı yaptı. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de mahalleyi ziyaret ederek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinde bin 600 metrelik panel çit montajı yaptı. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de mahalleyi ziyaret ederek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarını daha güvenli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinde de panel çit işine imza atıldı. Mahallede ıslahlı dere yatağında bin 600 metre panel çit montajı yapılırken MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Çevik’e, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, MASKİ İlçe Şefi Ali Tekinol ve teknik personel eşlik etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Dere yataklarını güvenli bir yapıya kavuşturmak için yoğun tempoda çalışıyoruz. Akhisar ilçemiz Süleymanlı Mahallesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için panel çit montajı yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.