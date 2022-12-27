DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölünde saz ve dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölünde saz ve dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor.

Buldan’ın 1150 metre zirvesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölü, yaban ördeği ve leylek gibi kuş türlerine barınak teşkil etmesi, nilüfer de dahil bazı sucul bitki türlerine sahip olması nedeniyle ekosistemi destekleyen doğal bir kaynak olarak önemli bir konumda bulunuyor. Göç eden kuşların kısa süreli konaklama yeri olan gölde, sazan ve yayın balığı bulunuyor. Bölge 2 çeşidi endemik, 62 çeşidi göl çevresinde ve 33 adedi de göl içerisinde askıda veya göl zeminine tutunmuş olarak yaşayan 97 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan göl ve çevresi turistik bir kamp yeri olarak kullanılıyor.

Bölge için büyük önem arz eden Süleymanlı Yayla Gölünde temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Gölü kaplayan sazların ve göl dibinde oluşan çamurun iş makinalarıyla temizlenmesine Mart ayına kadar devam edileceği öğrenildi. Yer yer on metreyi bulan derinlikteki göl tabanında oluşan çamurun temizlenmesiyle, suyun büyük bir bölümünü tüketen sazların yeniden oluşmasına uzun süre engel olacağı ve gölde yaşayan canlıların yaşamlarını sürdürebilmesine katkı sağlayacağı bildirildi.