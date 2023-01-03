ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3.ölüm yıldönümünde Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen törenle anıldı.

ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3.ölüm yıldönümünde Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen törenle anıldı.

ABD’nin Bağdat Havaalanında düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 Ocak 2020’de öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3. ölüm yıldönümlerinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta Uluslararası Havalimanı yakınlarında anma töreni düzenledi. Anma töreninde Haşdi Şabi destekçileri ABD karşıtı sloganlar atarak, Süleymani’nin ve El-Mühendis’in Bağdat Havalimanı caddesinde büstlerinin olduğu yere çiçekler bıraktı.

Sudani’den açıklama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı tüm uluslararası yasalar tarafınca kınanmış bir eylem olarak nitelendirerek, "Zafer Liderlerinin çağdaş tarihimizdeki en kötü radikal terör örgütüne karşı koymalarını ve kahramanlıklarını anmak bir görevdir. Hükümetimiz ülkenin egemenliğini sağlamak, vatandaşlarını koruyabilen ve siyasi karalarında bağımsız bir Irak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Haşdi Şabi: "Yabancı askerler Irak’tan çıksın"

Haşdi Şabi Basın Ofisi Sorumlusu Muhenned el-Akabi Irak’taki ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yaparak, "ABD’nin çok çelişkili bir tutumu var. Bir tarafından terörle mücadele ettiğini iddia eden ABD, diğer taraftan ise terörü yenen liderleri öldüren ABD var” dedi.

Ülkenin bazı kentlerinde resmi tatil

İranlı General Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis’nin ABD tarafından öldürülmesinin 3. yıl dönümünde ülkenin bazı kentlerinde resmi tatil ilan edildi. Başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki Vasıt, Müsenna, Zikar, Babil, Diyala, Basra ve Kerbela’da resmi tatil ilan edildi.

Süleymani suikastı

ABD, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’nda eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda Süleymani ve el-Mühendis’le birlikte 10 yetkili hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani’yi öldürme talimatını bizzat kendisinin verdiğini itiraf etmişti.

ABD’ye Süleymani’nin intikamının alınacağını söyleyen İran, 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuş ve 109 ABD askerinin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.