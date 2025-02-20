Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Süleyman Yılmaz Anaokulu, Erasmus+ Okul Eğitimi programı kapsamında, İspanya’nın Barselona şehrinde iş başı gözlem programını başarıyla tamamladı. Bu program, Tavşanlı’daki anaokulları arasında uluslararası düzeyde bir ilki temsil ediyor.

E-Twinning ve Erasmus Proje Sorumlusu, Okul Müdür Yardımcısı Merve Akgün, bu başarıyı şu sözlerle ifade etti: "İlkleri yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yola çıkarken amacımız, gerek ilçede, gerek ilde, gerekse uluslararası mecrada tüm paydaşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde liderlik ve rehberliği üstlenmek, fikir alışverişinde bulunmak, okulun ve ülkenin vizyonunu uluslararası mecrada en iyi şekilde temsil etmek, sürekli gelişen değişen teknoloji çağında yenilikleri yakalamak ve kendimize ve çevremizdeki tüm paydaşların gelişimine katkı sağlamaktı, başardık" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Kaykısız, "İspanya/Barselona’da sadece okul öncesi kurumlarını değil diğer kademeleri de gözlemleme ve inceleme imkanımız oldu. Bu bize daha bütüncül gözlem yapma ve değerlendirme imkanı sağladı. Avantajlı dezavantajlı yönlerimizi karşılaştırdık ve gittiğimiz kurumların idareci ve öğretmenleriyle eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler, farklı uygulamalar, eğitime genel bakışımız ve eğitim felsefelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Doya doya gözlem yaptığımız çokça öğrendiğimiz ve eğlendiğimiz çok verimli bir süreç geçirdik" dedi.

Bu proje, okulun uluslar arasılaşma yolunda önemli bir adım atmasını sağladı ve öğretmenlerin yeni eğitim yöntemlerini ve kültürel deneyimleri keşfetmesine imkan tanıdı.