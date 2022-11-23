Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yeni nesil öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir” dedi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yeni nesil öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir” dedi.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Süleyman Varol mesajında, “Eğitim tarihimizde önemli bir gün olan 24 Kasım, 1981 yılında Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiş; öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin farkındalığı konusunda önemli bir adım atılmıştır. Geçmişten günümüze bakıldığı zaman eğitim ve öğretim her dönemde bizler için önemli olmuştur. Birçok zorluklarla yurt edindiğimiz bu topraklarımızı korumak kadar geliştirmekte en önemli görevlerimizden biridir. Bir milletin çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. Dinimizde de Kur’an-ı Kerim ile gelen ilk emir ‘’Oku!’’ dur. Böyle bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve öğretmenlerin önemi ayrıdır. Bu özel günde değerli öğretmenlerimize göstermiş oldukları sabır ve fedakârlık ile özverili çalışmalarından dolayı saygılarımı iletiyorum. Öğrencileri hayata hazırlarken, okuyan, düşünen, yorumlayan, uygulayan, yeni fikirlere açık, zihinsel tarafsızlık ve sorgulama becerileriyle donanımlı bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimizin ne kadar değerli olduklarını biliyoruz. Yeni nesil öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışarak görevini yerine getiren bütün öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.