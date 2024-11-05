AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır” sözlerine ilişkin, “Büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı’nın istikamet meselesidir. Minnettarız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sözlerine sosyal medya hesabından paylaşarak, “Büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçime girmesi ifadeleri ülkemizin istikrar ve Türkiye Yüzyılı’nın istikamet meselesidir. Minnettarız” ifadelerini kullandı.