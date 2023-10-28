AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Reyhan, mesajında, "Bugün, her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirme günüdür. Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılıkla, özgürlük, adalet, ve demokrasiyi daha da yükseltme taahhüdüyle, milletçe büyük bir aidiyet duygusu içindeyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm vatandaşlarımızın bir araya gelip bayrağımızı gururla dalgalandırdığı, coşku dolu bir gün olmalıdır. Geleceğe umutla bakarken, geçmişimizin mirasını da saygıyla anmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde birlik ve beraberlik içinde çalışma kararlılığımızı yineleyerek, Türkiye Yüzyılı’nı yaşatmanın azmi, çabası ve heyecanı içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.