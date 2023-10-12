AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yılmaz Büyükerşen’e 120 ay ödemeli faizler hariç 300 milyon TL kredi çekme yetkisinin verilmesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma girişimleri üzerine yaptığı açıklamada “AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesini kazanacağını bildiğiniz için bir enkaz devretmenin peşine mi düştünüz?” dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, 2024 yerel seçimleri öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 300 milyon TL kredi çekme girişiminin mahkeme kararıyla reddedilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4 milyar TL gibi bir bütçeye sahip olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kadar borçlanmayı arzu etmesini anlamlandıramadıklarını ifade eden Reyhan açıklamasında şu sözleri kullandı;

“Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılının haziran ayında düzenlenen meclis toplantısında 120 ay ödemeli faizler hariç 300 milyon TL kredi çekme yetkisi Yılmaz Büyükerşen’e verilmişti. Bu durum AK Partili meclis üyelerinin karşı çıkmalarına rağmen yaşanmıştı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin faizler hariç 300 milyon TL daha borçlanmasına gönlü razı gelmeyen AK Partili meclis üyelerimiz bu konuyu yargıya taşımıştı. 2 buçuk milyar TL borcu olan ve harcadığı paranın sadece yüzde 16,16’sı ile yatırım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin en az 300 milyon lirayı daha borçlanarak çarçur etmesi kabul edilemezdi. Yargı bu borçlanmanın önüne geçti. Geçtiğimiz günlerde bu borçlanmanın yapılamayacağına dair bir karar verildi. Mahkeme kredinin kullanılması halinde geri dönülmesi güç zararlar oluşabileceğini belirtti. 2023 yılı için 4 milyar TL gibi bir bütçeye sahip olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kadar borçlanmayı arzu etmesini anlamlandıramıyoruz. 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesini kazanacağını bildiğiniz için bir enkaz devretmenin peşine mi düştünüz. Zaten 2 buçuk milyar TL olan bir borcunuz var. Bu borcu seçimlere kadar kaç paraya çıkarmayı hedefliyorsunuz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni borçlanmaya değil, yeni yatırımlar yapmaya ve Eskişehir halkına hizmet ulaştırmaya davet ediyoruz.”