Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın babası Ziya Hurma, son yolculuğuna uğurlandı. Ziya Hurma’nın cenazesine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Vekili Murat Aksu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, TFF eski yöneticisi Servet Yardımcı, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve A Takım oyuncuları, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Teknik Direktör Şenol Can, Teknik Direktör Shota Arveladze ve yakınları katıldı.

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