Tuzla Yıldız Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şükriye Hurma’nın naaşı Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı’nda bir hafta önce vefat eden eşi Ziya Hurma’nın yanına defnedildi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın annesi Şükriye Hurma, son yolculuğuna uğurlandı. Şükriye Hurma’nın cenazesine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, TFF eski yöneticisi Servet Yardımcı, Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve A Takım oyuncuları, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Teknik Direktör Şenol Can, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve yakınları katıldı.

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