1970’li yıllardan buyana sol siyasetin önemli isimlerinden CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı ve geçmiş dönem CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP’li geçmiş dönem milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa’da vefat eden 78 yaşındaki eski siyasetçi Süleyman Genç toprağa verildi.

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