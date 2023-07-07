Şampiyonluk hedefi koyan Samsun Büyükşehir Belediyespor, toplam 16 oyuncuya imza attırdı.

2023-24 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e en iyi şekilde hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyespor, transferde bombaları patlatıyor. Rotayı şampiyonluk olarak belirleyen Mavi-Beyazlılar şu ana kadar iç transferde 13, dış transferde ise 3 oyuncuya imza attırdı.

Daha önce başarılı çalıştırıcı Recep Sermet Boyar ile sözleşme yenileyen Samsun Büyükşehir Belediyespor, transferde doğru isimleri kadrosuna katmaya devam edecek. Mavi-Beyazlılar, dış transferde başarılı file bekçisi Kadir Kahvecioğlu, Kemal Sabri Bayraktar ve Oğuzhan Yıldırım gibi ses getiren isimleri kadrosuna kattı.

İç transferde ise Ahmet Güven, Mert İlhan, Arslan Mısırcı, Şahin Gizlenci, Ali Kerem Başar, Yaşar Miralp Arslantürk, Doğuş Kalyoncu, Serhat Keskinsoy, Harun Gürbüz, Görkem Yetkin, Hami Çolak, Eren Kaya, Emirhan Koca gibi isimlerle yeniden anlaşma sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Süleyman Demirtaş, "Büyükşehir Belediyespor olarak bu sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluğu hedefliyoruz. Sporun doğrularını yaparak başarıya ulaşmak amacımız. Hocamızın raporları doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. İç ve dış transferde imzalarımızı attık. Yine hedefe gidecek yolda transferlerimiz olacak" dedi.