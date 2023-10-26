Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi vefatının 601. yılında anıldı.

Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi vefatının 601. yılında Denizli’de anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen program Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Koordinatörü Funda Firuz Aktan ile Üyesi Mustafa Uysal, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vefatının 601. Yılında Süleyman Çelebi Besteli Mevlid İcraası adlı etkinlikte ilk olarak Süleyman Çelebi’nin hayatını anlatan belgesel izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma gecesinde, Hafız Kemal Batanay’ın, Süleyman Çelebi’nin sözleri üzerine bestelediği Mevlid-i Şerif, Kültür Bakanlığı Türk Müziği Topluluğu saz ve ses sanatçıları tarafından icra edildi. Mevlid-i Şerif’in ardından ise dualar edildi. Duada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına da dikkat çekilerek Cumhuriyet’in kuruluşunu sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu uğurda gazi ve şehit olanlar da unutulmadı.

“Her zamankinden daha çok çalışacağız”

Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci emeği geçenlere ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizi (SAV), Süleyman Çelebi’yi ve bu güzel esere emek veren herkesi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İyi ki gelip bu güzelliği sizlerle beraber tattık” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle birçok program gerçekleştirdiklerini ifade eden Değirmenci, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimizi anmak ve anlamak için daha çok faaliyetimiz olacak. Cumhuriyetimizi daha güçlü kılmak ve ülkemizi daha müreffeh yapmak için her zamankinden daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.