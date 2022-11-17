Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği “Süleyman Çelebi: Mevlid’i Anlamak” adlı panelde Prof. Dr. Metin Akkuş, Prof. Dr. Fevzi Karademir ve Doç. Dr. Furat Akdemir bilgi ve deneyimlerini anlattı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği “Süleyman Çelebi: Mevlid’i Anlamak” adlı panelde Prof. Dr. Metin Akkuş, Prof. Dr. Fevzi Karademir ve Doç. Dr. Furat Akdemir bilgi ve deneyimlerini anlattı.

Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yaptı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2022 yılının Süleyman Çelebi Yılı olarak kutlandığını hatırlatan Genç, Süleyman Çelebi’nin müstesna bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Süleyman Çelebi’nin şair yönünün çoğu kişi tarafından bilinmediğini söyleyen İlhan Genç, Çelebi’nin din sosyolojisi alanında da çalışmaları olduğunu ifade etti. Panelin yararlı olacağı inancını taşıdığını katılımcılarla paylaşan Genç, panele katkı sunanlara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra panelin ilk sunumunu yapan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akkuş, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslami düşünürlerden etkilendiğini ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) hayatının her evresinin kaleme alındığını söyledi.

Panelin ikinci sunumunu yapan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Karademir ise, Mevlid’in yazıldığı zaman içerisinde son derece açık ve anlaşılır bir dille yazıldığını ifade ederek, eserin açık bir dille yazılması sonucunda sadece aydınlar tarafından değil, toplumun her kesimi tarafından kabul gördüğünü dile getirdi.

Panelin son sunumunu yapan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir, Mevlid’in önemine değinerek, sevinçte ve hüzünde toplumun her kesimi tarafından okunabildiğine vurgu yaptı. Mevlid’in okuma makamları olduğunu ifade eden Akdemir, Süleyman Çelebi’nin eseri ile Peygamberimizin üstün özelliklerini anlattığını ifade etti. Mevlid okuma örnekleri de veren Akdemir, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.