Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, Trabzonspor’un en büyük gücünün birlik, beraberlik ve şampiyonluğu getiren kenetlenme ruhu olduğunu söyledi. Adanur, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan Ertuğrul Doğan’a da her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, Trabzonspor’un 5 yıl içinde yaşadığı başarılara kolay ulaşmadığını söyledi. Adanur, "2021-2022 sezonunda yaşanan şampiyonluk kolay gelmedi. Büyük bir mücadele ve emek ortaya koyuldu. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulları, söz konusu dönemde hepimizin hayalini kurduğu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmamızı sağladı. Ziraat Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa’yı müzemize getirerek bizlere büyük sevinçler yaşattı. Ağaoğlu ve ekibi, Trabzonspor tarihine geçerek ve bordo-mavi gönüllerde taht kurdu. Gelinen noktada hedefe ulaşmanın verdiği mental yorgunluk rehaveti getirdi ve şampiyonluk sonrasındaki sürecin iyi yönetilememesinde etkili oldu" diye konuştu.

Trabzonspor camiasının yaşanan kan değişimlerinden daha da güçlenerek çıktığını vurgulayan Adanur, 25-26 Mart’ta yapılacak kongrede tek listeyle seçimlere girecek Ertuğrul Doğan’a destek olunması gerektiğinin altını çizerek, "Trabzonspor’u sportif ve mali açıdan bekleyen zorluklar var. Bunların çözüme kavuşması gerekiyor. Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan Doğan’ın, bu cesareti büyük saygıyla karşılanmalı ve camia olarak kendisine destek verilmeli. Ertuğrul Doğan ve ekibinin doğru planlamalarla kulübümüzü tekrar o heyecan duyulan günlerine kavuşturması için elimizden gelen tüm desteği sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Adanur, Trabzonspor camiasının zor günlerde kenetlenme ruhunu ortaya koyabilen büyük bir aile olduğunu belirterek, "Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve şampiyonluğu getiren kenetlenme ruhu. Camia ve taraftarı ile tek yürek olan bir takımın aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir başarı yok. Taraftarlarımızın da desteğiyle bunu sağladığımızda sıkıntılı günleri geride bırakıp yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bizler Trabzonspor sevdalıları olarak şehrimizin ve ülkemizin marka değeri olan kulübümüzün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Trabzonspor’umuzu aydınlık yarınlara taşımak için elimizden gelen çabayı sarf etmekten asla geri durmayacağız" dedi.