Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, kasım ayından sonra farklı bir Trabzonspor izleyeceklerine inandığını belirterek, Spor Toto Süper Lig’de asıl yarışın Dünya Kupası’ndan sonra başlayacağını söyledi.

Ankara Trabzonsporlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, kasım ayından sonra farklı bir Trabzonspor izleyeceklerine inandığını belirterek, Spor Toto Süper Lig’de asıl yarışın Dünya Kupası’ndan sonra başlayacağını söyledi.

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon her alan da müthiş bir enerji harcadığını belirten Süleyman Adanur, "Bunun sonunda şampiyonluk geldi. Kolay bir süreç yönetilmedi. Şampiyonluk sonrası ise bir rahatlama oldu. Her şampiyon takımın yaşayabileceği sıkıntılardan Trabzonspor da geçiyor. Oyuncuların takıma gecikmeli katılmasından dolayı iyi bir hazırlık dönemi geçirilemedi. Peres, Dorukhan ve Vısca gibi takımın iskeletini oluşturan oyunculardan yoksun kalındı. Şampiyonluk sonrası konsantrasyon eksikliği gibi bir çok neden sıralanabilir ama bütün bunlara rağmen şampiyonluk iddiasını en güçlü şekilde sürdüren takımların başında yine Trabzonspor geliyor" ifadelerini kullandı

Süleyman Adanur, Spor Toto Süper Lig’de, asıl yarışın kasım ayından sonra başlayacağını belirterek, "Dünya Kupası’nda lige verilen arada, teknik ekibin daha çok çalışarak adaptasyon sorununu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Bizim takımımız için uyum çok önemli. Kasım ayından sonra çok daha farklı bir takım olacağımıza inanıyorum. Arzu ettiğimiz yerde değiliz ama sabırlı olup takımımıza destek olursak, toparlanabilirsek şampiyonluğun yine en güçlü adayı olacağımızdan hiç bir şüphem yok. Yönetime, teknik heyete ve taraftar gücümüze inanıyorum" dedi