İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı, Sonbaharın son günlerinde yağışların etkili olmaması nedeni ile susuz kaldı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 36.44 seviyesine gerilerken, suların metrelerce çekilmesiyle ortaya çıkan çöp yığınlarının arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatılması havadan görüntülendi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı, Sonbaharın son günlerinde yağışların etkili olmaması nedeni ile susuz kaldı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 36.44 seviyesine gerilerken, suların metrelerce çekilmesiyle ortaya çıkan çöp yığınlarının arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatılması havadan görüntülendi.

İstanbul’un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi ise Sonbaharın son günlerinde yağışların etkili olmaması nedeniyle metrelerce çekildi. Suların çekildiği alanda ofis sandalyesinden araba tekerleklerine, ayakkabılardan alkol şişelerine kadar çöp yığınları dikkat çekti. Baraj suyunun çekildiği bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dolaşması ise, Ömerli Baraj’ındaki kuraklığı bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle İstanbul genelinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 34,64 seviyelerine geriledi. İstanbul’un en önemli barajlarından Ömerli Barajının doluluk oranı ise yüzde 36,44 seviyesine geriledi. Ömerli Barajı’nın bulunduğu alanda suların çekilmesiyle artık baraj içerisindeki kurak arazide büyükbaş hayvanlar otlatılıyor. Susuz kalan baraj çevresinde göze çarpan çöp birikintileri ise kötü koku ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. Suların çekildiği Ömerli Barajı’nın son hali ise dron ile görüntülendi.

Barajda suların çekildiğini belirten, Abdulsamet Aydın, “Ömerli Barajı eskiden çok güzeldi. Şimdi ise sular çekildi. Balıkçılar balık tutmaya çalışıyor. Balık da yok, sular azaldı. Yağmur yağmıyor. Taşlar ortalığa çıktı suların çekilmesiyle. Burada kirlilik çok. İçiyorlar şişelerini buraya atıyorlar. Çöp çok fazla burada.” diye konuştu.