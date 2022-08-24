Gümüşhane’nin kent merkezinden akan Harşit Çayı’nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpler tepkilere neden oldu. Vatandaşlar çöplüğe dönen Harşit Çayı’na çöp atan şahısların cezalandırılmasını istedi.

Gümüşhane’nin kent merkezinden akan Harşit Çayı’nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpler tepkilere neden oldu. Vatandaşlar çöplüğe dönen Harşit Çayı’na çöp atan şahısların cezalandırılmasını istedi.

Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayında sıcak yaz günleriyle birlikte su seviyesinin en düşük oranlara inmesiyle bilinçsiz kişiler tarafından gelişigüzel atılan atıklar ortaya çıktı.

Adeta çöplüğe dönen Harşit Çayının tabanında ve çevresinde su şişeleri, ayakkabılar, karton kutular, çöp poşetleri, su bidonları ve daha birçok atık çirkin görüntülere ve kokulara neden olurken, bu atıklar çay içerisindeki canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde toplu balık ölümlerinin de yaşandığı Harşit Çayı’nda kirlilik görenlerin içini acıtırken, vatandaşlar özellikle kentte salı günü kurulan pazar alanından yoğun şekilde çöp atıldığını iddia ederek sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

“Vatandaşların çöp poşetlerini dereye attıklarını gördüm”

Vatandaşların bilinçsizliği nedeniyle Harşit Çayı’nın çöplüğe döndüğünü ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen Hamdi Nas, “Vatandaşımızın bilinçsizliği deremize, suyumuza sahip çıkmıyorlar. Eline gelen herkes çöp atıyor, Belediye herkesin başına bir adam koyamaz. Vatandaşın daha duyarlı olması lazım, atanın da uyarılması lazım. Bu Harşit Çayı niye böyle pis olsun, daha temiz olsun. İnsanlar serin serin otursunlar baksınlar ama vatandaşımız maalesef çok duyarsız. Elinde ne varsa atmış ayakkabı atmış, bidon atmış. Mesela akşam müthiş bir koku vardı, aracımın kapısı açıktı gerçekten çok kötü bir kokuydu. Vatandaşın ben apartmanlardan çöp poşetlerini dereye attığını gördüm. Ben görsem uyarırım, ikinci sefer de görürsem ona öyle bir ceza veririm ki buranın yanından geçerken çöp atamaz. Ben utanıyorum şunu gördükçe” dedi.

“Önceden balık vardı şu anda balık falan kalmamış”

İstanbul’dan tatil için geldiğini ve karşılaştığı manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Celil Çevik ise “Normalde İstanbul’da yaşıyorum, yazları memlekete geliyorum. Dere ıslahı yapılmış zamanında ama temizlik yok. Yazları su çekildiği zaman çöpler meydana çıkıyor. Vatandaşların bilgisizliği, yolun kenarında çöpler var gelenler çöplerini dereye savuruyor. Bu vatandaşların duyarlı olması lazım. Şu anda içimiz acıyor önceki haliyle şimdiki farklı. Önceden balık vardı şu anda balık falan kalmamış. Aslında görüldüğü zaman bir ceza uygulanması lazım. Halkın bilinçlendirilmesi lazım yada ufak tabelalarla vatandaşların uyarılması lazım” diye konuştu.