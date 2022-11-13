Artvin’in baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinde 7. Yusufeli Off-Road Yarışları nefes kesti.

Artvin’in baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinde 7. Yusufeli Off-Road Yarışları nefes kesti.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Motor ve Doğa Sporları Kulübü (YUMDOFF) işbirliği ile düzenlenen 7. Yusufeli Offroad yarışlarına; Ermenistan, Gürcistan, Erzurum, Iğdır, Kars, Sivas, Artvin ve ilçelerinden 45 ekip katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3, S4 ve S5 kategorilerinde yarışan ekipler, zorlu parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 2 bin 500 metre uzunluğundaki 40 kapıdan oluşan parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Aracı yan yatan sürücü aracını düzeltip yarışa devam etti

S2 kategorisinde yarışan Arhavi Doğa Sporları Off-Road Kulübü’nden Sürücü Hüseyin Güngör ve copilot İbrahim Arafal virajı alamayınca araçları yan yattı. Görevlilerin yardımıyla araçlarını düzelterek yarışmaya devam eden pilot Hüseyin Güngör seyirciler tarafından destek alkışı alarak yarışı tamamladı.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin; "Baraj suları altında kalacak Yusufeli’mizin bu coğrafyasında ki son off-road yarışlarımızı düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl yeni coğrafyamızda yeni yerimizde bu tarz etkinlikleri yapmak içinde çalışmalarımıza başladık. Katılan bütün yarışmacılara teşekkür ediyor yarışlarda başarılar diliyorum" dedi.

Katılımın oldukça fazla olduğunu belirten YUMDOFF Başkanı Hasan Akan, off-road oyunlarının kamp ortamında müziklerle, eğlencelerle 2 gün sürdüğünü belirterek yarışların kazasız belasız bir şekilde bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.