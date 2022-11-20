Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan sokak hayvanları, gönüllüler tarafından güvenli alanlara taşınmaya başlandı.

Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan sokak hayvanları, gönüllüler tarafından güvenli alanlara taşınmaya başlandı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım Salı günü su tutulmaya başlanacak.

İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, gönüllü hayvan dostları sahipsiz sokak köpek ve kedilerini güvenli alanlara taşımaya başladı.

Artvin Merkezli Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO), Doğa Koruma Milli Parklar personeli ve gönüllülerin yer aldığı çalışmada Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin aktif olmasıyla beraber sular altında kalacak olan bölgede sayıları yaklaşık bin civarı olan sahipsiz sokak hayvanlarını yeni ilçe merkezi ve çevresine taşınıyor.

Gönüller, ilk olarak hamile, engelli, yavru ve hasta sokak hayvanları taşırken, tüm hayvanların taşınması ve kısırlaştırılması ise yaklaşık 6 ay sürecek. Araçlarına koydukları hayvanları güvenli bölgelere çıkartarak bakım ve tedavilerini de ihmal etmiyorlar.

"İlk su basan bölgedeki hayvanları tahliye ediyoruz”

HAYDİKO Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yılmaz yaptığı açıklamada “Buraya Yusufeli barajının aktif olmasıyla birlikte sular altında kalacak olan yerleşim yerleri, köyler ve şantiyelerdeki hayvanları tahliye edip daha güvenli alanlara taşımak için geldik.

Yaklaşık bin sahipsiz kedi ve köpek olduğu tespitini yaptık. 22 Kasım tarihinde baraj sular kapandığı zaman ilk önce su basacak olan yerler başta olmak tüm bölgesi yaklaşık altı aylık sürçte boşaltacağız. Güvenli alanlara tahliye edip kısırlaştırmayla yaşam alanlarını oluşturup Yusufeli gönüllerine teslim edeceğiz. Artvin Valiliği, Yusufeli Belediyesi, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve bazı özel sekter temsilcilerinin desteğiyle bu süreci yönetiyoruz" dedi.